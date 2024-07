Navetta mare gratuita, da martedì ripristinati gli orari delle corse

TERMOLI. Dopo otto giorni un po' in apnea, il servizio navetta conferma da domani il nuovo orario.

A partire da domani, martedì 9 luglio, sarà applicato il nuovo orario del servizio navetta “Sunbus” gratuito per il mare per il lungomare Nord.

La partenza e l’arrivo sono sempre previste nel parcheggio antistante al cimitero dove si potranno lasciare in sosta le autovetture per poi proseguire con la navetta “Sunbus” con fermate previste davanti agli stabilimenti balneari.

Vibranti sono state in questi giorni le lamente degli utenti, per la modifica al servizio, rispetto a quanto era stato annunciato a giugno, e dopo il confronto di giovedì scorso, tra Gtm e Comune di Termoli, si è trovata l'intesa per ritornare allo status precedente, anche su "spinta" degli operatori balneari.