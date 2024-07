Rete della Sinistra-Termoli Bene Comune aderisce al Molise Pride 24

TERMOLI. La Rete della Sinistra-Termoli Bene Comune aderisce al Molise Pride 24.

«“Vanno vestiti come pagliacci”, le parole in riferimento al gay pride tenutosi di recente a Campobasso del Presidente della Regione Molise Roberti durante il comizio di chiusura della candidatura a Sindaco di Campobasso di Aldo De Benedictis.

Queste le parole, oltre che ripugnanti, a nostro avviso gravi, che hanno spinto noi tutti della Rete della Sinistra – Termoli Bene Comune a prendere una posizione netta e a partecipare, non solo come singoli cittadini, bensì come gruppo politico all’evento del gay pride del 13 luglio 2024 ad Isernia e invitando anche tutto il panorama termolese e paesi limitrofi, a fare altrettanto, manifestando con noi e l’Arcigay Molise – organizzatore dell’evento- e tutti coloro che aderiranno a favore di una società inclusiva, che non discrimina, non traccia confini; una società giusta, accogliente, che sia a misura di “essere umana”, “farsi umanità”, e di questa ne sostiene i diritti, che sono per loro stessa natura inalienabili e non trascurabili».

«Non sono una scelta o un’opzione. Riteniamo per questo che manifestare a favore dei diritti della comunità LGBTQ+ non sia manifestare per qualcuno altro da noi, bensì manifestare con la finalità di costruire una società migliore, per tutti. In tal senso ci facciamo promotori dell’iniziativa e parteciperemo a gran voce con la grinta che da sempre ci contraddistingue. La parata avrà inizio alle 18 con ritrovo alle 17 presso Piazza della Repubblica, Isernia (alla stazione)».