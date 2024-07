"ReStart: riqualificazione digitale per il futuro del lavoro"

CAMPOBASSO. Mercoledì 10 luglio, alle ore 11:00, presso la sede di Campobasso della UIL Molise in via Crispi, Sicurform Italia Group e UIL Molise presenteranno il progetto "ReStart: Riqualificazione Digitale per il Futuro del Lavoro", iniziativa selezionata e sostenuta dal Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale e volta a supportare la formazione e l'aggiornamento professionale nelle regioni del Mezzogiorno, che vede come partner anche l’Università di Foggia.

Il progetto è destinato a disoccupati o inoccupati tra i 34 e i 50 anni residenti in Molise e punta a offrire percorsi formativi gratuiti e personalizzati nel settore digitale, al fine di acquisire e sviluppare competenze, conoscenze e abilità digitali specifiche in modo semplice e intuitivo.

Parteciperanno la Segretaria generale della UIL Molise, Tecla Boccardo, il Direttore di Sicurform Italia Group, Michele De Santis e il personale incaricato a seguire le attività previste dal progetto.