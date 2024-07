Dignità umana e partecipazione attiva: Cisl Molise promuove le parole di Papa Francesco

CAMPOBASSO. Antonio D’Alessandro, segretario Slp-Cisl Molise, sottolinea le parole di Papa Francesco su dignità umana e partecipazione attiva.

«Nel contesto delle Settimane Sociali dei cattolici a Trieste, Papa Francesco ha affrontato un tema di grande rilevanza: la democrazia. Le sue parole richiamano la responsabilità e l’impegno di ciascuno di noi, indipendentemente dalle nostre convinzioni, nel costruire una società più equa e inclusiva.

Il Papa sottolinea che la democrazia va oltre il semplice atto del voto popolare. Essa richiede partecipazione attiva, impegno e senso critico. Non possiamo accontentarci di una fede marginale o privata; dobbiamo essere voci che denunciano e propongono soluzioni. L’indifferenza è un cancro per la democrazia. Non basta votare; dobbiamo creare le condizioni affinché tutti possano partecipare e contribuire al bene comune.

La dignità umana è al centro di questa riflessione. Ogni persona, indipendentemente dalla sua condizione, merita rispetto e considerazione. È necessario investire nella formazione dei giovani, insegnando loro a partecipare attivamente e a sviluppare un senso critico. La democrazia non è solo un concetto italiano; è una sfida globale. La responsabilità di preservarla spetta a tutti.

Come cittadini, abbiamo la Costituzione come bussola affidabile per il cammino della democrazia. La nostra partecipazione attiva e informata è essenziale per mantenere viva questa forma di governo e per garantire che nessuno resti emarginato.

In un mondo in cui la democrazia è messa alla prova, dobbiamo essere i veri protagonisti del cambiamento, difendendo la dignità umana e costruendo un futuro più giusto e solidale».