L'impegno dei giovani per migliorare la società: Nicola Di Toro incontra il prefetto Lattarulo

CAMPOBASSO. Conosciamo Nicola Di Toro per la serie di interventi con cui ha promosso l’attività della Consulta provinciale studentesca, ma non solo. Anche perché è portavoce regionale dei giovani di Forza Italia.

Il 16enne studente termolese, di recente ha incontrato il prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo.

«Mi impegno da circa due anni, attivamente, nella politica giovanile e nel campo civico delle nostre generazioni per portare avanti idee e battaglie per il raggiungimento di obiettivi che stanno a cuore a me e ai miei coetanei. Una questione di particolare importanza, che da tempo mi preoccupa, è quella della sicurezza nella nostra Regione. Il Molise è una regione meravigliosa.

Come da Lei sottolineato nella lettera di saluti all'inizio del Suo mandato prefettizio, il Molise vanta un patrimonio di valori autentici, tradizioni e bellezze naturali incontaminate. Tuttavia, stiamo rischiando di perdere tutto ciò. La fuga di cervelli, la nascita e il rafforzamento delle baby gang sono problematiche che affliggono il nostro territorio. Spesso vedo i miei coetanei compiere atti vandalici e, talvolta, criminali sin dall'età adolescenziale. Spesso si dice che il Molise non esiste, ma il nostro desiderio è quello di farci conoscere, di portare il nome della nostra Regione ovunque, di far apprezzare la nostra gastronomia a tutti gli italiani e di far conoscere la nostra cultura e il nostro sapere nei luoghi più alti d'apprendimento della nostra nazione. Le scrivo per chiederLe di lavorare attivamente con i giovani affinché si possano contrastare le principali problematiche del Molise.

In qualità di Segretario Generale della Consulta Studentesca della Provincia di Campobasso, ho presentato una mozione alla Consulta per la risoluzione delle criticità infrastrutturali nella Regione. Ogni giorno, molti studenti pendolari devono affrontare il problema dei trasporti per spostarsi da un comune all'altro. La mozione è stata approvata all'unanimità e mi è stata conferita la delega ad acta per presentare l’istanza all'assessore Regionale e agli organi competenti. Io e altri giovani ci impegniamo affinché ci sia un impegno comune collettivo. Qualora dovesse leggere questa lettera, La prego di darci un segnale e di coinvolgere, seppur indirettamente, i giovani nelle relazioni con la Vostra istituzione per porre rimedio a quanto sta accadendo».

Incontro avvenuto giovedì scorso.

«Ho avuto l'opportunità di incontrare il Prefetto della Repubblica presso il Palazzo del Governo. Grazie a una lettera delicata e sincera, questo incontro è stato organizzato per affrontare temi cruciali come la pubblica sicurezza e il disagio giovanile, problematiche che stanno causando sempre più disguidi nella società odierna.

Durante l'incontro, sono state discusse varie soluzioni per coinvolgere i giovani nella costruzione di una società migliore, promuovendo valori positivi e incoraggiandoli a inseguire i propri sogni nel rispetto della legalità. Una delle proposte emerse è stata l'organizzazione di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, focalizzata proprio sul disagio giovanile e su altri temi rilevanti per migliorare la qualità della vita sul territorio provinciale. Un traguardo raggiunto, il Prefetto ci ha ascoltati. Ha accolto un giovane, minorenne, adolescente nel proprio ufficio, discutendo di temi delicati. Probabilmente la prima volta che accade e sono felice di averlo fatto», ha dichiarato Di Toro. «Poi, se me lo permettete, vorrei dedicare questo importante incontro a Thomas, un giovane della mia stessa età brutalmente ucciso da due coetanei a Pescara per 'un piccolo debito di droga'. Frequentava un Istituto Professionale in Molise, se non erro nei pressi di Limosano. Vittima di una ferocia insensata».