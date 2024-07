Termoli ritira a Fasano l'ennesima Bandiera Verde: città balneare a misura di bambino

TERMOLI. Sabato scorso a Fasano in Puglia la consegna delle “Green Flags”

Anche quest’anno al Comune di Termoli è stata conferita la Bandiera verde. Per la città adriatica il vessillo è ormai una costante in quanto la “Green Flag” è stata conferita per la prima volta al comune molisano nel 2012.

La consegna della Bandiera Verde è avvenuta nello scorso week end a Fasano in Puglia dove sono stati ribaditi i principi cardine dell’iniziativa: il vessillo viene assegnato a tutte quelle località di mare che possono essere definite a “dimensione di bambini”.

La selezione avviene tramite una indagine condotta a campione tra i pediatri dell’Associazione Nazionale Pediatri Italiani. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Nicola Balice e dal vicesindaco e assessore Michele Barile che hanno voluto ribadire l’importanza di questo riconoscimento che segue quello della Bandiera Blu.

Termoli ad oggi ha tutti i requisiti certificati per essere definita una località turistica di mare che riserva molta attenzione anche alle esigenze dei più piccoli.

In tutto, quest’anno, sono 147 le spiagge italiane che sono state meritevoli della Bandiera Verde (8 invece sono all’estero).

Termoli, anche questa volta, risulta l’unico comune molisano ad aver conquistato la Bandiera Verde.

In sostanza l’ambito riconoscimento viene rilasciato a tutte le località balneari dotate di spiagge che offrono spazi idonei fra gli ombrelloni e che riescano a consentire il gioco libero e indisturbato dei più piccoli.

Il mare invece non deve risultare subito profondo per concedere una tranquilla balneazione ai bambini e devono essere presente l’assistenza ai bagnanti e attrezzature dedicate ai più piccoli.

Sono solo alcuni dei requisiti passati al vaglio da 2949 pediatri che nel corso degli anni hanno partecipato all’iniziativa voluta dal professor Italo Farnetani che assegna la Bardierq Verde dal 2008.

“Questo riconoscimento - ha commentato il sindaco Nicola Balice - ci induce a voler fare sempre meglio per offrire a residenti e turisti servizi migliori riservati alla balneazione. Un ringraziamento lo rivolgo a tutti gli operatori turistici che insieme all’amministrazione comunale cercano, di anno in anno, di ampliare l’offerta per i propri clienti”.

“Per Termoli - ha concluso il vicesindaco ed assessore Michele Barile - si tratta di una riconferma molto importante che testimonia l’attenzione dell’amministrazione comunale e degli operatori verso la fruizione delle spiagge da parte dei più piccoli. Termoli è località Bandiera Verde dal 2012 e in questi anni il vessillo non ci è mai stato negato a testimonianza dell’impegno che giornalmente mettiamo in campo a sostegno del comparto turistico”.

Nei prossimi giorni l’amministrazione comunale consegnerà ai balneari la Bandiera Verde al fine di farla esporre in tutti gli stabilimenti balneari della città.