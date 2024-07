C'è chi non demorde: «I "nuovi" autobus sono stati già immatricolati all'Estero»

TERMOLI. «Da Gtm due autobus nuovi?», lo chiede l'ex consigliere comunale Daniela Decaro, che sulla questione del trasporto urbano si era spesa non poco, anche nell'ultima campagna elettorale, come candidata sindaca di Termoli Libera.

«"Invocati e attesi, sono finalmente arrivati due nuovi autobus..." inizia così l'articolo di due giorni fa pubblicato su Termolionline sugli autobus rinnovati da Gtm. Due autobus nuovi per la città. Visti i precedenti ho voluto verificare che questi autobus oltre che per la città fossero davvero nuovi di zecca a mente del Contratto e della Convenzione firmati tra il Comune di Termoli e la Gtm il 22 settembre 2021 i quali prevedono la messa in esercizio, fin dalla decorrenza del contratto e della convenzione, di 17 autobus nuovi di fabbrica di cui 8 autobus diesel Euro 6 e 2 autobus ibridi dotati tutti di aria condizionata, pedana ribassata e rampa di accesso per disabili, di sistema Avm, con pannelli ed altoparlanti avvisatori di fermata, videosorveglianza e, per 6 veicoli anche di sensori conta-passeggeri oltre a 4 nuovi scuolabus, un nuovo minibus per il trasporto dei diversamente abili e un minibus elettrico di 10 posti per una nuova linea Parco-Centro-Porto.

Orbene, i due autobus Mercedes di cui trattasi sembrerebbero essere stati immatricolati in Italia il 26/04/2024, ma risulterebbero essere già stati immatricolati all’estero, l’uno il 26/07/2016 e l’altro il 03/04/2017. Tanto emerge dalla visura che tramite spid è possibile ottenere sul "Portale dell'automobilista". Rammento che durante la precedente consiliatura, unitamente ad altri consiglieri di minoranza ho depositato mozione per la revoca del progetto di finanza in oggetto per gravi e reiterate inadempienze della Gtm ma la mozione è stata rigettata da quella maggioranza composta da alcuni degli attuali consiglieri. Altra attività svolta mi ha vista firmataria di interrogazioni sul punto alle quali sono state fornite risposte incomplete e lacunose. L'11/12/2023 in conferenza stampa ho dato conto dell'inadempienza della Gtm che non rispetta i patti sottoscritti il 22 settembre 2021 e dell'esposto depositato presso la Corte dei Conti. L'attuale amministrazione sonnecchia invece di avviare il procedimento di revoca del contratto e della convenzione per gravi e reiterati inadempimenti - come dispongono l’art. 14, comma 1, lettera b) del contratto e l’art. 21, comma 2, lettera d), della convenzione. Cosa farà la nuova amministrazione Balice lo vedremo. Se sarà utilizzato il criterio della "continuità" slogan sbandierato in campagna elettorale la risposta è già stata fornita, cittadini informati e consenzienti. Alla Gtm il parco da gestire per 20 anni con annessa piscina comunale e parcheggio di fronte a Giorgione in cambio di 2 autobus usati/ nuovi (?!) a tre anni dalla stipula del contratto in spregio delle scadenze previste in contratto e convenzione e soprattutto in spregio dell'interesse pubblico.

Mi auguro che la minoranza continui il lavoro da me svolto e chieda spiegazioni con i poteri ad essa attribuiti dalla legge informando noi tutti cittadini di quanto sta accadendo».