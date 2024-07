Segnalazioni raccolte e rifiuti rimossi sulla spiaggia del litorale Nord

TERMOLI. I rifiuti rimossi dall'arenile del lungomare Nord di Termoli dalla Rieco Sud, che ha raccolto una segnalazione interna, avvenuta per il tramite di Termolionline.

In attesa che venga disciplinata la pulizia della spiaggia da tronchi e residui vegetali, per non impattare e mettere a rischio il programma di tutela della biodiversità, con apposita ordinanza, come avvenuto lo scorso anno, almeno si torna a ripristinare decoro togliendo la spazzatura, che bagnanti poco accorti hanno abbandonato sulla sabbia.

Lamentele dei turisti più rispettosi dell'ambiente, che si indirizzano sempre più a coloro che se ne infischiano di conferirli correttamente, ma anche l'azione di bonifica di quanto il mare restituisce, anche se occorrerebbe evitare che l'immondizia ci finisse dentro, anche se è un obiettivo assai arduo dall'essere raggiunto.

Galleria fotografica