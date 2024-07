Al servizio del borgo,11 luglio 2009-11 luglio 2024: 15 anni di Turismol e non sentirli

TERMOLI. Oggi l'associazione Turismol compie 15 anni di storica attività… «sembra ieri quando inaugurammo l’associazione ai piedi del Castello Svevo e da lì non ci siamo più fermate!»

«In questi 15 anni di attività a stretto contatto con gli ospiti ed i turisti abbiamo imparato tanto … con il nostro consueto sorriso pronte ad accogliere i numerosi turisti e curiosi da ogni parte del mondo abbiamo capito che il fare turismo non si improvvisa …. Mai… ma si deve cercare di guardare sempre avanti capendo le esigenze che cambiano col passare dei tempi ed imparare a stare al passo con loro… e devo dire, permettetemi, che lo abbiamo fatto alla grande!»

Parole della presidente Paola Palombino.

«In questi 15 anni di attività abbiamo allacciato rapporti duraturi con varie associazioni termolesi ma non solo imparando che da soli in un territorio piccolo ed unico come il nostro non si va avanti … è la rete di operatori (competenti se possibile) che fa grande il nostro territorio!

Siamo una delle pochissime associazioni turistiche a Termoli che garantiamo tour in lingua inglese, francese, tedesca e araba. Abbiamo collaborato con tante, tantissime riviste per raccontare il nostro territorio tra cui con gli amici della Guida Turistica del Molise.

Cerchiamo di supportare e collaborare con numerose strutture ricettive termolesi ma anche molisane tutte e non possiamo che ringraziarvi! Nel 2019 siamo state così pazze da credere che 10 segnali dei baci posizionate per le strade del borgo potessero ravvivare turisticamente il borgo in uno dei periodi più destagionalizzati con l’evento “Borgo degli Innamorati" la nostra iniziativa con il supporto e patrocinio del Comune di Termoli e’ arrivata alla terza edizione e ci auguriamo in tante altre ancora! E… i nostri segnali dei baci sono ormai diventati un'attrazione unica e pubblicizzata ovunque ormai! Pure Vasco Rossi se n’è accorto.

Con le scuole di Termoli ed università cerchiamo di essere un valido supporto come operatori turistici nelle varie attività che vengono organizzate soprattutto con Unimol e Istituto Alberghiero di Termoli, con il quale con quest’ultimo abbiamo stipulato un vero e proprio partenariato per i futuri anni.

Un ringraziamento va anche alle forze militari e soprattutto alla Capitaneria di Porto di Termoli che con le nostre scolaresche e’ sempre pronta ad aprirci le porte del Comando!

E come ultimo sogno nel cassetto presentato qualche mese fa, un progetto a cui ci stiamo lavorando da anni, legato al turismo accessibile dove stiamo avendo riscontri positivi e di grande collaborazione con le associazioni di categoria!

Un grazie anche al Comune di Termoli e soprattutto al vice sindaco Michele Barile, ai residenti del borgo ed alle attività che ci sostengono e supportano, ai monumenti viventi che ci insegnano ancora la storia non sui libri ma della loro vita così da raccontarla agli ospiti!

Ma tanti sono ancora gli eventi e le persone che potremmo raccontare e perdonatemi se non li ho elencati tutti perché siete in tantissimi ma tutti nel nostro cuore!!

Ai miei compagni di viaggio che in questi 15 anni sono stati sempre un valido supporto e una spalla su cui anche arrabbiarsi e gioire: Matteo e Lucia e alle new entry che con la loro professionalità hanno dato un valore aggiunto alla Turismol: Cecile e Fiorenza… Grazie. Ci attendono altri 15 anni di attività al servizio del borgo termolese… A voi tutti… grazie».