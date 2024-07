Garante dei diritti della persona e Rendiconto 2021 in Consiglio regionale venerdì

CAMPOBASSO. Si è svolta nella tarda mattinata di ieri la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, presieduta dal presidente del Consiglio Quintino Pallante.

Fatto il punto della situazione circa gli argomenti di maggiore urgenza in giacenza e sentiti i vari Capigruppo, il Presidente Pallante ha deciso di convocare per venerdì 12 luglio prossimo, con inizio alle ore 10, la prossima seduta dell’Assemblea legislativa, con all’ordine del giorno la proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale n. 35, concernente “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021” e la nomina del Garante regionale dei diritti della persona.

In precedenza, la Prima Commissione permanente, presieduta dal suo presidente Roberto Di Pardo, aveva espresso all’unanimità dei presenti (assenti i commissari di minoranza) parere favorevole alla proposta di legge n. 35, di iniziativa della Giunta regionale concernente: “Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021”. Il testo legislativo passa ora all’esame dell’Aula per le determinazioni conclusive.

Inoltre, sempre in materia di attività nelle Commissioni, nell’ambito dell’esame della proposta di "Piano del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise", la Terza Commissione permanente, presieduta dal suo presidente, Roberto Di Baggio, nella seduta di questa mattina ha provveduto ad audire il presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Giovanni Cannata, e il direttore del Servizio regionale Tutela e Valorizzazione Ambientale, Antonella Lavalle. L’esame del Piano continuerà nelle prossime sedute della Commissione.

Infine, si è riunita, sotto la presidenza del suo Presidente Armandino D’Egidio, la Seconda Commissione permanente.

I Commissari hanno fatto il punto della situazione e svolto una puntuale ricognizione degli argomenti che attendono la conclusione dell’esame e l’espressione del parere di competenza. La Commissione ha quindi organizzato i propri lavori per le prossime sedute programmando una serie di audizioni funzionali, in particolare, allo svolgimento dell’istruttoria di due proposte di legge e di un atto amministrativo.

Il presidente D’Egidio, infine, ha provveduto, a norma di Regolamento interno del Consiglio regionale, a nominare quali relatori delle proposte di legge n. 19, concernente “Misure urgenti per lo sviluppo dell’economia regionale e l’attrazione degli investimenti in settori avanzati dell’industria 4.0. - Istituzione del Distretto dell’Internet of Things”, e n. 25, concernente “Valorizzazione della cultura enogastronomica molisana - Istituzione del logo Ristorante tipico del Molise”, rispettivamente i Consiglieri Roberto Di Pardo e Angelo Primiani.