Corso Umberto cardio-protetto nel ricordo indelebile di mamma Letizia

La cerimonia di installazione del defibrillatore in corso Umberto

TERMOLI. Dopo aver aperto, lo scorso 1° luglio, il salvadanaio destinato all’acquisto di un defibrillatore da mettere all’esterno del negozio “Baby fashion” di cui sono titolari, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 luglio, le sorelle Carmen e Pina D’Uva hanno dato vita alla cerimonia d’installazione del macchinario.

Con loro padre Enzo Ronzitti, il consigliere comunale Bruno Fraraccio e gli amici di famiglia.

La decisione è nata in seguito alla scomparsa della loro adorata mamma, la signora Letizia, che un anno fa, proprio il 10 luglio alle ore 17, è deceduta a causa di un arresto cardiaco avvenuto proprio davanti il loro negozio.

Ed è per questo che le sorelle D'Uva hanno scelto questo giorno per la cerimonia, perché l'amore vince anche sulla morte. E loro, grazie alle donazioni delle tante persone che hanno partecipato, vogliono aiutare chi ne ha bisogno. «Salvare il cuore di qualcun altro per noi significa far rivivere quello di nostra madre». Questo è il messaggio che hanno da sempre mandato e condiviso con tutti.

Lo scorso 1° luglio, alla presenza del direttore di TermoliOnLine, le sorelle D’Uva hanno aperto il salvadanaio svelando la cifra raggiunta di 740 euro. La rimanenza è stata aggiunta da loro.

«Mamma Letizia non verrà mai dimenticata. È sempre presente qui con noi e anche in piazza».

Dopo la cerimonia, si è svolta anche la messa in suffragio nella chiesa di San Pietro e Paolo a Termoli.

Galleria fotografica