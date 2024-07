Campo scuola green con Plastic Free e i Vigili del fuoco volontari

SAN MARTINO IN PENSILIS. Grande entusiasmo a San Martino in Pensilis per l’iniziativa di sensibilizzazione ambientale promossa dai volontari di Plastic Free, ieri mattina, nell’ambito del campo estivo organizzato nel mese di luglio dall'associazione nazionale Vigili del fuoco volontari a San Martino in Pensilis (presidente dell'associazione Mariangela Sforza).

Dalle ore 9.30 bambini a lezione di rispetto dell'ambiente, coi referenti di Plastic Free Giuliano Quacquaruccio, Flavia Marchese e Gilda Di Tommaso, che rivolgono un ringraziamento a tutti i volontari che hanno partecipato, nonché ai bambini, ben 48, che si sono dati da fare per rimuovere dall'ambiente 7 kg tra plastica e altro.

«Un ringraziamento particolare va a Filippo Mancini che ha organizzato dei giochi per i bambini legati al rispetto dell'ambiente».

Iniziativa che sarà replicata dopo il 20 luglio, ma ancora non è stata fissata la data, per ragazzi di 8-12 anni.

All'incontro di ieri garantito il patrocinio del comune di San Martino in Pensilis e c'è stata la collaborazione dell'associazione Triathlon.

Galleria fotografica