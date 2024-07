Maestro di vita e di professione, benefattore della comunità: l'ultimo saluto a Luigi Greco

PETACCIATO. Una cerimonia senza contributi a fine messa, quella funebre che in tarda mattinata ha visto benedire la salma dell'avvocato Luigi Greco, scomparso ieri a 92 anni, nella chiesa di San Rocco a Petacciato.

Celebrazione officiata dal parroco don Mario Colavita, partecipata da una grande folla, che ha gremito il luogo di culto, insufficiente a contenere i tanti che hanno voluto rendere omaggio al decano del mondo forense e toga d'oro dell'Ordine di Larino, insignito nel 2012, ma anche riferimento certo della comunità petacciatese, di cui era uno dei padri nobili e di cui era stato anche sindaco dal 1970 al 1975.

Appassionata l'omelia di don Mario, che ha ricordato la carriera forense di Greco, avvocato per oltre sei decenni, ma soprattutto il sostegno che la famiglia Greco ha dato al paese, con gesti concreti, comprese le donazioni alla parrocchia. Ma anche capace di prendersi cura dell'anima, come fatto fino a pochi giorni fa, ha raccontato il sacerdote.

Tanti i colleghi avvocati che non sono voluti mancare, anche se numerosissime erano state le visite alla camera ardente, col presidente e il direttivo dell'Ordine degli avvocati di Larino, presenti anche personalità del mondo politico, legate sempre all'avvocatura, come Costanzo Della Porta, Domenico Porfido, Vittorino Facciolla e Laura Venittelli, per loro e tutti i presenti Luigi Greco è stato un autentico maestro, di vita e di professione.

Al figlio Costantino e alla famiglia Greco si rinnova il cordoglio di Termolionline.