«Professionale e umano, grazie al dottor Modugno»

TERMOLI. Un ringraziamento pubblico al dottor Pietro Modugno e un appello al presidente Roberti, è questo quello che traspare dalle parole del signor Giulio Basso. Gratitudine al professionista che, oggi, lavora a Roma, al quale il signor Giulio si è completamente affidato.

«Sono Giulio Basso, dopo una visita fatta a Termoli dal dottor Pietro Modugno, primario del reparto di cardiologia dell'Idi di Roma, mi sono sentito dire che le cose andavano male. Non mi sono abbattuto, anzi mi sono affidato completamente a lui, così in cinque mesi ho fatto tre interventi importanti, tutto è andato come preventivato.

Bene, il problema è che bisogna andare a Roma, ma visti i risultati ne è valsa la pena. Pensare che operava alla Cattolica di Campobasso.

In reparto ho incontrato molti pazienti provenire dal Molise, Puglia, Abruzzo, Lucania.

Il dottor Modugno è un uomo di grande personalità e professionalità, una qualità innata è l'umanità.

Speriamo che possa rientrare in Molise, per questo facciamo un appello al nostro presidente di Regione, ci faccia questo regalo.

Non sembra di essere in ospedale ma a casa propria ed è per questo che ringrazio tutti i medici, il personale, gli anestesisti e il personale della sala operatoria.

E il grazie più grande va al dottor Modugno da me e dalla mia famiglia».