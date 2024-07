Il Consiglio regionale ricorda il consigliere Vincenzo Bizzarro

CAMPOBASSO. Aprendo i lavori del Consiglio regionale il presidente Quintino Pallante ha voluto ricordare l’ex Consigliere regionale Vincenzo Bizzarro recentemente scomparso.

“Consigliere nella IX e X Legislatura, Bizzarro -ha ricordato il Presidente Pallante- è stato componente delle Commissioni permanenti I e IV, nonché membro di diverse Commissioni speciali di studio a carattere temporaneo.

Da sempre impegnato in politica, prima di giungere sugli scranni di questa Assemblea, è stato Consigliere ed Assessore nella sua città, Isernia.

Nella vita professionale, tra le altre cose, ha ricoperto l’incarico di Direttore del Distretto sanitario di Isernia.

Apprezzato per le sue doti e capacità amministrative, ha portato il suo bagaglio di conoscenze e di esperienze negli incarichi politici a cui è stato chiamato dai cittadini, ponendo le sue capacità al servizio delle istituzioni che ha contribuito ad amministrare e governare, il Comune di Isernia prima e il Consiglio regionale del Molise poi”.

Concludendo il Presidente Pallante nel fare le condoglianze alla famiglia Bizzarro ha invitato l’Assemblea ad osservare in suo onore un minuto di silenzio in onore del compianto ex collega Bizzarro.