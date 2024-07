Sicurezza, il plauso di Asec Confesercenti al lavoro delle Forze dell’ordine

CAMPOBASSO. Il presidente dell' Asec Confesercenti Pasquale Oriente esprime particolare apprezzamento per una serie di incontri messi in atto dal prefetto dottoressa Michela Lattarulo ed il questore dottor Cristiano Tatarelli affiancati dal Colonnello Luigi Dellegrazie, Comandante provinciale dei Carabinieri di Campobasso e il colonnello Francalberto Di Rubbo comandante provinciale della Guardia di Finanza, la collaborazione tra le parti è lo strumento più efficace per disincentivare comportamenti criminali che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini.

L'Asec Confesercenti attraverso il presidente Oriente in questo quadro di azioni farà la sua parte: sensibilizzare i propri esercenti e non, per adoperarsi con il sistema di videosorveglianza. Siamo inoltre partecipi della buona consuetudine che si sostanzia nel campagne di sensibilizzazione alla lotta alle azioni criminali ' il furto di auto sul litorale , il diffondersi dei pericoli nella movida delle città come vendita di bottiglie e bicchieri in vetro, schiamazzi e musica alta che turbano il riposo dei residenti con l’obiettivo sicurezza: non ci limiteremo a mantenere un occhio attento ma ne faremo oggetto di interventi diffusione di buoni comportamenti, atti a garantire il decoro e la tranquillità. Non potevamo pensare a risultati condivisi con tutte le Forze dell’Ordine del territorio, dimostrano fiducia nelle istituzioni, nella sicurezza e nella legalità.

Ad oggi, tutte le Forze dell’Ordine rappresentano un centrale riferimento sul territorio per tutti i cittadini nel loro ruolo di mantenere e tutelare la sicurezza. Per questo è doveroso ringraziare loro”. Il plauso “per le azioni poste in essere a tutela del territorio, condotte con assiduo impegno ed elevate capacità, mai disgiunti da un forte spirito di sacrificio, senso del dovere e senso dello Stato”