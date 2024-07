"Memorial Antonio Casolino", divieti e obblighi della Capitaneria di porto

TERMOLI. La capitaneria di porto di Termoli ha emanato un'ordinanza per sabato 20 luglio relativa al "Secondo memorial Antonio Casolino".

Sabato 20 luglio 2024 dalle ore 8 fino al termine della manifestazione, nel tratto di mare a nord del Comune di Termoli e più precisamente nello specchio acqueo antistante il Lido Le Dune, avrà luogo un evento di nuoto in acque libere denominato 2° Memorial Antonio Casolino. La competizione avrà luogo a 200 ml dalla riva e si svolgerà intorno ad un percorso rettangolare che permette di sviluppare un doppio tragitto per una lunghezza di 3000 ml. Il campo di gara sarà delimitato da boe di cm 90x150. In caso di condizioni meteo avverse, la manifestazione avrà luogo a sud del Comune di Termoli (CB) è più precisamente nel tratto di mare antistante il Lido Havana Beach Club.

Durante l’arco temporale sopraindicato, nella zona di mare descritta, per una distanza dalla battigia pari a 500 (cinquecento) metri, è vietato: 1. navigare, ancorare, ormeggiare e sostare con qualunque unità navale;

2. praticare la balneazione;

3. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;

4. svolgere attività di pesca di qualunque natura;

5. svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare e non espressamente autorizzata dalla scrivente o comunque suscettibile di recare impedimenti all’ordinato svolgimento della manifestazione sotto i profili della sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità di persone e cose.

Tutte le unità navali in transito nelle vicinanze della zona di mare riservata all’evento, nel giorno sopraindicato e per tutta la durata dell’evento, dovranno prestare la massima attenzione e tenersi alla predetta distanza di sicurezza.

Sono esclusi dai divieti di cui all’art. 1 le unità della Guardia Costiera, delle altre forze di polizia ed i mezzi di soccorso.