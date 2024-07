Incontro in Capitaneria di Porto tra il questore Tatarelli e il comandante Panico

TERMOLI. Questa mattina, il questore di Campobasso, Cristiano Tatarelli, ha fatto visita alla sede della locale Capitaneria di porto, ove è stato ricevuto dal Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Termoli, Capitano di Fregata Giuseppe Panico.

Dopo un briefing illustrativo sulle principali attività operative svolte dalla Guardia Costiera termolese nell’ambito della giurisdizione molisana e delle isole Tremiti, nei settori funzionali del Corpo connessi alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza della navigazione, alla vigilanza e controllo sulle attività di pesca, alla tutela dell’ambiente marino e costiero, alla corretta fruizione dei litorali, in particolare in questo periodo dell’anno in cui si sviluppano diversi interessi commerciali e turistici, il questore è stato omaggiato del crest della Capitaneria di porto.

Il comandante Panico ha espresso grande soddisfazione per l’incontro: “Una visita nel segno della costante cooperazione e sinergia tra Autorità Marittima e massima Autorità provinciale di Pubblica sicurezza, al fine di garantire risposte efficaci alla collettività”.

A termine della visita istituzionale il questore ha espresso parole di apprezzamento nei confronti del Comandante e del personale della Guardia costiera termolese.