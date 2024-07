Troppo caldo sull'autobus, autista si sente male e la Uilt: «Intervengano Balice e Miele»

TERMOLI. La UilTrasporti Molise attraverso il coordinatore regionale Stefano Marinelli richiede un intervento urgente al nuovo assessore ai trasporti Enrico Miele ed al sindaco Nico Balice del Comune di Termoli per la questione afferente al parco mezzi della Gtm.

«Nella giornata odierna un operatore di esercizio ha avuto un malore dovuto all'eccessiva temperatura all'interno del mezzo.

Come UilTrasporti nei giorni precedenti abbiamo già evidenziato la criticità alla Gtm per far fronte a questa situazione specie nel periodo di emergenza caldo.

Auspichiamo che nell'immediato venga risolto il problema e pensiamo sia necessaria anche una ordinanza da parte della Regione Molise che tuteli la salute e sicurezza di tutte le lavoratrici e lavoratori nel Molise».