La nuova vita di Gisa: emozioni natura

TERMOLI. «L'escursione per noi è un momento per immergersi nella storia e nella cultura della Natura. Ogni sasso ha da raccontare, ogni fiore può dire la sua.

A noi non resta che procedere insieme e ascoltare!» Il motto dell'associazione Ambiente Basso Molise, che si è rinnovato anche in occasione della visita guidata presso il Centro Studi Cetacei di Pescara, per conoscere Gisa, la Caretta caretta adottata da Abm, riservata ai soli soci.

Giovedì scorso una trasferta apprezzatissima, "Emozione natura: il valore della scoperta", con l'auspicio "A non rivederci ma più, perché così Gisa vorrà dire che sarà in salute nuotando nel mare.

Galleria fotografica