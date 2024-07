Informazione e trasparenza: tra Consiglio in piazza e "Dillo al sindaco"

PORTOCANNONE. «La prossima settimana sarà all’insegna dell’informazione, della trasparenza e ancor di più sarà l’occasione per intensificare il rapporto continuo e costante che c’è con la cittadinanza di Portocannone», ha annunciato il sindaco, Francesco Gallo.

«Infatti abbiamo messo in programma due importanti iniziative:

-Consiglio comunale all’aperto in Piazza Skanderbeg, con importanti argomenti all’ordine del giorno, martedì 16 luglio - ore 18,30;

-terza edizione di @DILLO AL SINDACO, dove il sindaco e gli amministratori comunali incontreranno per i quartieri del paese i cittadini che vorranno dialogare con loro per problematiche, suggerimenti e iniziative, a partire da mercoledì 17 sino a sabato 20 luglio dalle ore 18.30 alle ore 20;

La ricerca dell’argomento estivo per mettere in piedi una polemica conviene farla altrove, perché la realtà di Portocannone oggi è: servizi di ogni genere per cittadini e famiglie, strutture che vengono messe in progetto e poi in cantiere, strade che vengono asfaltate e messe in sicurezza, iniziative culturali, turistiche, ricreative, sportive con il coinvolgimento di tutto il sistema associativo locale e tanto altro ancora!

Per noi il concetto di Istituzione è questo, non solo da oggi, ma da quando ognuno di noi ha iniziato la propria attività amministrativa al servizio di questa comunità!»