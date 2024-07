L'estate termolese entra nella fase calda: a San Basso il concerto di Nina Zilli

TERMOLI. Il sorteggio di San Basso, in programma stasera, quindi il concerto di Cristiano De André al Teatro Verde, lanciano la seconda e centrale fase dell'estate termolese, dopo gli eventi di giugno e prima parte di luglio, caratterizzati soprattutto dal Termoli Summer Festival.

Completato, infatti, il cartellone 2024. Numerosi gli appuntamenti, quasi ogni giorno, su tutto il territorio comunale. Concerti, folklore, balli, cine-proiezioni, momenti per i più piccoli, le feste agostane principali. Luglio si chiude col Termoli Jazz, di cui parleremo a parte. Ufficializzato anche il concerto di San Basso, che proporrà un altro nome di rilievo del panorama musicale italiano, come Nina Zilli, in piazza del Papa il prossimo 5 agosto, a conclusione del trittico patronale, da segnalare Mario Biondi il 6 agosto al Teatro Verde, ma anche cover band affermate e tornei sportivi.

L'attesa ovviamente per il Ferragosto e l'Incendio del Castello Svevo, così come la Sagra del pesce.