Spesa farmaceutica, lieve aumento nel 2023

MOLISE. Nel periodo gennaio-dicembre 2023 in Molise la spesa farmaceutica convenzionata netta è stata di circa 39,7 milioni di euro con un incremento di 673 mila euro rispetto al precedente anno (+1,7 per cento).

È quanto emerge da un report dell'Agenzia nazionale del farmaco (Aifa).

I dati utilizzati per l'elaborazione della spesa farmaceutica convenzionata provengono dal flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche erogate attraverso le farmacie, pubbliche e private, convenzionate con il Sistema sanitario nazionale (Ssn). Tra le regioni dove si è registrato un maggiore incremento, Sardegna (+2,9 per cento), Marche (+2,8 per cento), Provincia autonoma di Trento (+2,4 per cento) e Basilicata (+2,3 per cento). Di contro, ci sono Umbria (-4,3 per cento), Toscana (-1,3 per cento), Campania (-1,0 per cento) e Abruzzo (-0,5 per cento). Nel 2023 a livello nazionale, fa sapere l'Aifa, la spesa farmaceutica convenzionata netta a carico del Ssn ha evidenziato un lieve aumento rispetto all'anno precedente.