Venti anni al servizio della collettività: la festa dei volontari della Rgpt di Portocannone

PORTOCANNONE. Festa dei 20 anni di nascita dell'associazione Rgpt di Portocannone.

«Ieri, in occasione del ventennale di nascita della nostra associazione abbiamo festeggiato con tutti i volontari, con il sindaco del Comune di Portocannone Francesco Gallo, che ringraziamo vivamente per la partecipazione; e non per ultimo, con la nostra mascotte Saetta!

Un plauso particolare va a tutti i ragazzi, che ogni giorno mettono a disposizione il loro tempo libero e la loro professionalità durante tutte le attività chiamati ad operare, a volte lasciando anche i propri impegni personali. Nessuno di essi è retribuito, ma sono tutti operatori volontari, la loro retribuzione è il grazie che viene detto loro, a volte nemmeno quello, ma non fa differenza, continueranno sempre a fare i volontari. Questa associazione si è vista impegnata in vari scenari del sistema di Protezione civile, vedasi le varie calamità naturali, che purtroppo negli anni passati, hanno interessato la nostra Regione Molise e l'Italia intera (terremoti, alluvioni e altro),da non dimenticare il periodo Covid.

Un pensiero è andato anche ai nostri amici e volontari, che negli anni addietro ci hanno lasciati, vista la loro parte attiva nella nostra associazione come fondatori e operatori, non potevamo non ricordarli.

Un ringraziamento a tutti i cittadini, ditte, attività commerciali, enti e a tutti coloro che nel loro piccolo, riescono sempre a contribuire alla realizzazione dei progetti, all'ammodernamento delle attrezzature, divise, mezzi e tanto altro, con cui i volontari possono operare sempre in sicurezza e in regola con le leggi vigenti.

Ma un ringraziamento di cuore va fatto al Bar Diletta Cafè&lounge Bar che ci ha permesso di ammodernare il parco auto, acquistando una jeep fuoristrada 4x4 da poter impiegare nelle attività dell'associazione, oltre ad essere sempre disponibile verso i nostri confronti. Nell'occasione gli è stata consegnata una targa di ringraziamento.

Sempre a disposizione per il prossimo! Noi per voi, voi per noi».