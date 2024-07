Comune di Larino noleggia bus per raggiungere i lidi balneari a Termoli

LARINO. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale, l’assessorato ai Trasporti di Palazzo Ducale, allo scopo di soddisfare l’esigenza rappresentata da numerosi cittadini di raggiungere i lidi balneari della città di Termoli, di incoraggiare un turismo decentrato rispetto alle città costiere molisane, nonché di favorire una mobilità sostenibile e garantire una maggiore sicurezza stradale attraverso il decongestionamento del traffico veicolare, ha istituito per la stagione in corso un servizio di noleggio bus per raggiungere le spiagge della costa della città di Termoli.

Il servizio, affidato dopo la normale procedura di gara alla ditta Lancieri prenderà il via il prossimo lunedì, 15 luglio, con esclusione delle domeniche e si svolgerà con le seguenti modalità:

• partenza dal centro storico, alle ore 8,

• partenza da quartiere san Leonardo alle ore 8:15,

• arrivo agli stabilimenti balneari di Termoli alle ore 8:50 con due fermate ed eventualmente fermate a richiesta, sul lungomare Cristoforo Colombo, a discrezione dell’affidatario;

• rientro con partenza dagli stabilimenti balneari a partire dalle ore 12:50.