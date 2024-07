L'emozione del Nonno Rocco si coglie negli occhi e nello stupore di Giuseppe Selvanera

Sorteggio di San Basso: l'intervista all'armatore del Nonno Rocco, Giuseppe Selvanera

TERMOLI. Nelle parole dell'armatore Giuseppe Selvanera, che ora dovrà far brillare il Nonno Rocco, tutto lo stupore e la gioia dell'avvenuta estrazione della sua barca, che avrà l'onore di capeggiare la processione a mare del 3 agosto.





Grande successo per il sorteggio di ieri sera in piazza Duomo, come al solito gremita, come d'altronde lo era anche nelle ultime edizioni al mercato ittico.





Il richiamo della festa patronale di San Basso non è secondo a nessuno in città e lo dimostrano i fedeli e la comunità marinara anche in occasione della pubblica estrazione.





Si rinnovano le radici e le identità di una collettività che guarda al mare come fonte di vita, alimentandone la fede.





Nel corso della cerimonia, che ha raccolto tutti i settori istituzionalmente presenti sul territorio, seguita da Termolionline in diretta Facebook, con notevole seguito, consegnati agli armatori gli omaggi tradizionali, che si propongono con evidente fantasia anno dopo anno e con tradizione, ma l'appuntamento clou è quello che vede protagonisti i bambini, che pescano nell'urna i biglietti ambiti, quelli dei pescherecci e soprattutto il primo "Viva San Basso", che segna il momento di svolta dell'estrazione.





Com'è noto ormai, San Basso, o meglio la statua lignea del Patrono, salirà sul Nonno Rocco (riserva Cristal); la banda andrà sul Nuovo Saturno (riserva Fante di Picche) e le autorità salperanno a bordo del Miante (riserva Nuovo Silicio).





Una stagione turistica che potrebbe segnare nuovi record di presenze, perché se giugno è andato bene, anche luglio sta reggendo e nelle ultime stagioni era stato un po' l'anello debole della catena estiva, anche questi concetti messi a fuoco nel corso delle interviste che abbiamo realizzato, grazie al contributo tecnico di Nicola Mastrogiuseppe e le foto scattate da Lucrezia Isonni.





Viva San Basso.





