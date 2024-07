Piano sicurezza estivo operativo, la Polizia locale in servizio anche nelle ore notturne

TERMOLI. Avviato il cosiddetto “piano sicurezza estivo”, che permette l’utilizzo della Polizia municipale anche nelle ore serali e notturne, dopo le 19.30.

«Il Comune di Termoli è a vocazione turistica e pertanto durante la stagione estiva si registra un notevole incremento demografico, con significative ricadute nell'organizzazione dei servizi di vigilanza. L’avvio della stagione estiva vede il contesto cittadino, soprattutto durante l’intervallo temporale giugno/agosto, caratterizzato da notevoli flussi turistici, con i consequenziali impatti sul territorio relativi maggiormente alla circolazione stradale e alla sicurezza urbana. Anche per l’anno 2024 è intendimento dell’Amministrazione Comunale organizzare manifestazioni, attraverso la programmazione di eventi ed iniziative culturali, finalizzate ad elevare la conoscenza del patrimonio artistico, culturale, della tradizione locale contribuendo allo sviluppo turistico dell’intero territorio in occasione della stagione estiva. L’Amministrazione Comunale ha elaborato ed adottato una serie di eventi da tenere nel periodo estivo, descritti nel “Cartellone dell’estate Termolese 2024”.

Tali manifestazioni, come già avvenuto negli anni precedenti, sommate al temporaneo aumento della popolazione, anche proveniente dai comuni limitrofi, comporterà inevitabilmente maggiori disagi per la viabilità, di fenomeni di degrado urbano, disordine, specie nella fascia oraria serale e notturna, con probabile maggiore localizzazione nelle vie e piazze del centro urbano, dove l’utenza tende maggiormente ad intrattenersi fino a tarda ora, anche in considerazione della più intensa collocazione di attività commerciali, destinate e vocate proprio al coinvolgimento di un target d’età più giovane. Il Corpo di Polizia locale di questo Ente rimane subissato dagli ordinari compiti Istituzionali nelle ordinarie fasce lavorative antimeridiane e pomeridiane.

Il Comando di Polizia locale rimane ulteriormente gravato dal coinvolgimento nei servizi di controllo del territorio, anche congiunti con altre Forze di Polizia, per tutte le attività di competenza richieste. In tale contesto, che l'inizio della stagione estiva balneare comporta la necessità di garantire un servizio di controllo più intensivo nelle zone di maggior afflusso turistico, nelle zone a traffico limitato e nelle isole pedonali; per quanto sopra detto, che è necessario fronteggiare tali esigenze con un potenziamento dei servizi di controllo del territorio da parte della Polizia Locale, per incrementare la presenza nelle fasce orarie più critiche e per garantire la collaborazione tra le Forze di Polizia a presidio del territorio». Da qui, l’esigenza della Giunta comunale di approvare il Piano sicurezza, presentato dal comandante della Polizia locale, Pietro Cappella.