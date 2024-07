Sarà Termoli la sede della quinta edizione del Molise Pride

TERMOLI. Sarà Termoli la sede della quinta edizione del Molise Pride. Dopo le edizioni di Campobasso e Isernia la manifestazione regionale arriverà per la prima volta sulla costa molisana, in una città simbolo per la vicinanza geografica delle Isole Tremiti, luogo di confino per gli omosessuali durante il periodo fascista.

Già disponibile sui canali social del Molise Pride sia la raccolta fondi che la ricerca di volontari e volontarie pronti a dare una mano a questa grande sfida.

Così in una nota Arcigay Molise, associazione organizzatrice del Molise Pride.