Autobus invivibili con l'afa, «Chiediamo un piano di utilizzo mezzi più adeguato al clima»

TERMOLI. Casi concreti, quelli proposti nella vertenza Gtm dalla UilTrasporti Molise, dopo il fatto di cronaca avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, con un conducente dell’azienda che gestisce il servizio di trasporto urbano a Termoli che ha subito un colpo di calore mentre era alla guida della linea 14/B, quella che collega il Terminal bus di via Martiri della Resistenza col capolinea di piazza Garibaldi.

La UilTrasporti ha scritto all’Azienda, ponendo problematiche sul materiale rotabile sprovvisto di impianto di condizionamento e soluzione tampone.

«Siamo venuti a conoscenza del fatto che un certo numero di Autobus del parco rotabile aziendale avrebbe l’impianto di condizionamento non funzionate ed in alcuni casi ne sia addirittura sprovvista. Date le condizioni climatiche di caldo rovente che si riscontreranno nei prossimi mesi e, acclarato che all’interno di un mezzo sprovvisto sia di impianto che di finestrini le temperature potrebbero superare abbondantemente i 40° gradi centigradi rendendo il mezzo di lavoro non sicuro per dipendenti ed utenza, si propone di slegare dai turni il materiale rotabile utilizzando una rotazione che consenta di impegnare i mezzi guasti o privi di aria condizionata nelle ore meno calde della giornata ed il restante parco rotabile nelle ore di punta. Si prega di dare riscontro formale in tempi celeri visto l’imminente avvio della stagione calda».