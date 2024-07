Nel mirino del gruppo “No al circo con gli animali” le affissioni "spontanee"

TERMOLI. Prosegue la battaglia del gruppo “No al circo con gli animali”, che culmina stasera anche nel sit-in di protesta in viale dei Pini. Azioni di disturbo che da subito hanno visto finire nel mirino degli attivisti la pubblicità della compagnia circense che da 5 al 21 luglio si trova nella zona artigianale di Termoli, in un terreno provato. «Perché i cartelli del circo dovrebbero essere rimossi: i cartelli pubblicitari attaccati dai circhi in città sono abusivi e causano danni al decoro urbano e all'ambiente. Ecco perché dovrebbero essere rimossi:

Violano le ordinanze comunali: a Termoli è in vigore dal 27 ottobre 2010 l'ordinanza n.367 contro l'affissione abusiva di volantini. Questa vieta la distribuzione di materiale pubblicitario senza autorizzazione, con multe da 50 a 400 euro per le violazioni. I cartelli dei circhi rientrano in questa categoria e vanno pertanto rimossi.

Sporcano le strade e inquinano: i volantini distribuiti dai circhi finiscono spesso per terra, riempiendo le strade di rifiuti. Questo causa un danno all'ambiente, con plastica e carta che si disperdono nell'ambiente. I cartelli stessi sono inoltre realizzati con materiali non biodegradabili.

Sono pubblicità ingannevole: molti circhi pubblicizzano spettacoli con animali, nonostante questa pratica sia sempre più condannata. Gli animali in cattività subiscono stress e condizioni di schiavitù, costretti a vivere in spazi ristretti e a eseguire numeri innaturali per il divertimento umano. Questa pubblicità è ingannevole e non riflette le reali condizioni degli animali.

Danneggiano il decoro urbano: i cartelli abusivi affissi sui muri e sui pali della città rovinano il decoro e l'aspetto estetico delle strade. Sono una forma di inquinamento visivo che deturpa l'ambiente urbano.

Violano il diritto degli animali: secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata dall'Unesco nel 1978, "ogni animale ha diritto al rispetto" e "nessun animale deve essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli". I circhi con animali violano questi principi fondamentali».

Per questi motivi, invitiamo tutti i cittadini a partecipare al sit-in di domenica 14 luglio a Termoli in Viale dei Pini, nei pressi del centro commerciale "Il Punto". «Insieme possiamo chiedere alle autorità di rimuovere i cartelli abusivi e promuovere circhi più etici, senza sfruttamento animale, in linea con le ordinanze comunali e le leggi a tutela dell'ambiente e del benessere animale».