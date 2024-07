«No al circo con gli animali»: il presidio di protesta in viale dei Pini

TERMOLI. Il gruppo di attivisti “No al circo con gli animali”, che sui social raggruppa quasi 70 partecipanti, ieri sera, intorno alle 20.30, ha manifestato in viale dei Pini, proprio davanti ai tendoni dell’insediamento circense che da 5 al 21 luglio accoglie famiglie e bambini.

Presente anche una volante del commissariato, gli animalisti hanno espresso il proprio dissenso con fischietti, megafono, striscioni e cartelli, nel solco delle “azioni di disturbo” portate avanti in questi dieci giorni, con nel loro mirino soprattutto le locandine di promozione affisse in città.





«Noi volontari crediamo fermamente che gli animali non debbano essere sfruttati e costretti a vivere in condizioni di prigionia per intrattenere il pubblico.

Purtroppo, troppo spesso i circhi sottopongono gli animali a situazioni di stress e sofferenza, come lunghi trasporti in gabbie anguste e condizioni di vita precarie. Immaginate un elefante, un animale intelligente e sensibile, costretto a stare rinchiuso in una gabbia per ore durante il trasporto. O un leone, abituato a correre liberamente nella savana, costretto a eseguire numeri pericolosi sotto la minaccia di fruste e bastoni.

Queste sono solo alcune delle crudeltà a cui sono sottoposti gli animali nei circhi. È per questo che ci siamo riuniti davanti al circo, in viale dei Pini, per sensibilizzare la comunità su questa importante questione. Insieme possiamo promuovere un cambiamento positivo e un futuro più etico per gli animali».

