Aviosuperficie in Molise: il confronto a Palazzo D'Aimmo

CAMPOBASSO. Nell’ambito degli "Incontri del lunedì" con il territorio e le sue evidenze socio-economiche, i vertici del Consiglio regionale (il Presidente dell’Assemblea e i Capigruppo consiliari) hanno incontrato nella mattinata di oggi, presso la sala della Biblioteca di Palazzo D’Aimmo, il presidente della società Aviomolise, Emilio Carosella.

Presenti per il Consiglio regionale, oltre al presidente Quintino Pallante, i consiglieri Capigruppo Massimo Romano e Massimo Sabusco; per la Giunta regionale, il Sottosegretario alla Presidenza, Vincenzo Niro.

In premessa Carosella ha voluto ricordare agli esponenti consiliari che la neo-costituita Aviomolise Srl abbia tra i propri compiti istituzionali la gestione dell'infrastruttura aeronautica civile denominata Aviosuperficie L. C., da realizzarsi nel Comune di San Giuliano del Sannio, e che la stessa società è in prossima alla piena acquisizione dei diritti del Progetto Preliminare e Definitivo della medesima infrastruttura. Iniziativa ben conosciuta dalla Regione Molise, ha sottolineato Carosella, per un’ampia e dettagliata documentazione a suo tempo presentata agli uffici competenti.

Il Presidente di Aviomolise, quindi, ha illustrato, insieme al progettista dell’opera, le caratteristiche del progetto, auspicando, per la sua realizzazione, un sostegno da parte della Regione.

Sono quindi intervenuti per fare domande ed esprimere delle considerazioni in riferimento a quanto appena ascoltato, il presidente Pallante, il sottosegretario Niro e il capogruppo Romano.

Presente anche il sindaco di San Giuliano del Sannio, Rosario De Matteis, che ha sottolineato come la sua amministrazione creda nell’iniziativa tanto da dare la sua adesione al progetto.

