Cani da salvataggio: l'esercitazione sulla spiaggia di Termoli

TERMOLI. A metà luglio ormai da tradizione va in scena l’esercitazione dei cani da salvamento del Sics, sempre ospitati al lido Lampara, con la presenza della Guardia costiera e i lifeguard della Compagnia del Mare di Cristian Di Santo. A loro il plauso di Nico Venditti, presidente del Sib-Confcommercio e titolare dello stabilimento balneare.

Enorme la curiosità dei tanti bagnanti presenti, soprattutto i più piccoli. Cani che hanno mostrato l’abilità nel salvare, simulando, bimbi e bagnanti, retriever preziosissimi per la tutela della vita umana. Una manifestazione riuscita, in tema di prevenzione e curiosità, in un weekend affollatissimo, complici le condizioni meteo che hanno spinto a preferire il mare rispetto a ogni altra scelta.

