Effetto domino: in panne la navetta mare gratuita al primo giro

TERMOLI. Lo chiamiamo effetto domino: quella serie di circostanze, che una volta finite sotto i riflettori, avvengono con una fluidità e assiduità di eventi "straordinaria", ossia con una frequenza superiore alla norma.

Poi, sulle cause, occorre andare nel merito. Ma per i bagnanti che vogliono recarsi al mare nell'estate 2024, l'utilizzo del servizio della navetta gratuita è davvero a singhiozzo.

Ancora un inconveniente, nella mattinata di oggi, con l'autobus carico di turisti e residenti, desiderosi si scendere in spiaggia, in questo torrido 16 luglio, terzo martedì di luglio.

Il tempo di partire dalla fermata inaugurale del tragitto che porta al lungomare Nord e il mezzo si guasta, fumo dal motore e "circolare" in panne, all'uscita dal Terminal bus di via Martiri della Resistenza. Era il primo giro, quello delle 8.40 e gli utenti sono rimasti appiedati, ora servirà reperire un mezzo sostitutivo per riavviare il trasporto balneare.