La trasmissione di Rai Uno "Camper" fa tappa a Termoli

TERMOLI. Domani, la Trasmissione televisiva “Camper” targata Rai 1 sarà a Termoli.

La trasmissione televisiva “Camper” targata Rai 1, in onda nella fascia oraria 12-13.30, farà tappa anche a Termoli, domani pomeriggio mercoledì 17 luglio. La trasmissione Camper, condotta da Marcello Masi, racconta l’Italia per scoprirne i suoi tesori, suggerendo idee per trascorrere nel “Bel Paese” le vacanze estive.

La troupe televisiva con la loro inviata Elisa Silvestrin, faranno conoscere le principali attività sportive all'aria aperta che si praticano sulla meravigliosa litoranea termolese sia quella a nord che a sud di Termoli sotto la guida dell'Associazione turistica termolese "Turismol".

Un ringraziamento particolare va all'amministrazione comunale e in particolar modo all'assessore al Turismo nonché vicesindaco Michele Barile che continua insieme alle associazioni del territorio la sua attività di promozione del nostro meraviglioso borgo e della litoranea termolese, meta di numerosi turisti ogni anno.

La puntata andrà in onda lunedi 22 Luglio con un orario compreso tra le 12 e 13.30.