Partiti i lavori di messa in sicurezza sulla statale 16

TERMOLI. Come anticipato già ieri mattina, partiti i lavori di messa in sicurezza stradale sulla statale 16 a seguito della realizzazione della ciclovia: rimozione dei paletti "defleco" laterali al cordolo, installazione pali segnaletica verticale, rifacimento segnaletica bianca orizzontale per delimitazione corsie di marcia; nei prossimi giorni saranno realizzati degli attraversamenti pedonali rialzati, opportunamente segnalati e il cordolo sarà visibile di notte con apposizione di cosiddetti occhi di gatto.

Si tratta di primi interventi, ne sono previsti altri più avanti, in primis l’illuminazione, al fine di rendere sicura e accogliente sia la ciclovia, che la strada laterale.

La struttura comunale dei lavori pubblici, di concerto con la direzione lavori e le ditte ed i tecnici incaricati sta monitorando giornalmente la situazione, considerando l’alto flusso di traffico del periodo

