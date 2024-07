Già si pensa alla Sagra del Pesce 2024

TERMOLI. L’Amministrazione comunale di Termoli intende procedere, ai sensi dell’art. 50 e ss.mm.ii. del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. a un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, per l’individuazione di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi Del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dell’organizzazione e gestione della manifestazione denominata “Sagra del Pesce 2024”. Oggetto dell’affidamento è l’organizzazione e gestione della manifestazione denominata “Sagra del Pesce 2024”, uno degli eventi principali dell’estate termolese di grande richiamo turistico per promuovere il pescato ed i prodotti della gastronomia locale. La Sagra del Pesce si articola su due giornate, venerdì 23 agosto (pre sagra) 2024 e sabato 24 agosto 2024, da realizzare presso il Piazzale del Porto del Comune di Termoli. Il soggetto aggiudicatario dell’appalto dovrà garantire quanto segue:

Fornitura della struttura che ospiterà le attrezzature e gli spazi necessari alla realizzazione dei piatti della degustazione;

Fornitura e allestimento delle postazioni di ristoro e delle attrezzature necessarie alle esigenze logistiche della manifestazione (transenne, tavoli, sedie, ecc.);

Preparazione e cottura di piatti a base di pesce;

Fornitura, a proprio carico, del pesce e degli altri prodotti necessari alla preparazione dei piatti; ❖ Fornitura del personale necessario alla preparazione dei piatti e al servizio di somministrazione al pubblico degli stessi;

Collegamenti ed allacciamenti utenze idriche ed elettriche necessari alla realizzazione della manifestazione e per il funzionamento delle varie strutture (Spazio cucina e palco spettacolo musicale);

Realizzazione e creazione di punti vendita del ticket;

Realizzazione della struttura (palco spettacolo musicale) che ospiterà i vari artisti che si esibiranno durante la manifestazione;

Organizzazione e allestimento di uno spettacolo musicale da realizzare nelle giornata finale della manifestazione;

Realizzazione di ogni forma di scenografia su tale struttura e sui siti ove si svolge la manifestazione, idonea a promuovere l’identità di Termoli, i prodotti della gastronomia locale e la tradizione marinara. ❖ Rimozione delle postazioni e delle attrezzature allestite al termine della manifestazione e servizio di pulizia dei siti interessati successivamente alla manifestazione.

Per l’organizzazione e gestione dell’evento il soggetto aggiudicatario avrà diritto a incamerare gli incassi effettuati nelle due giornate della manifestazione, rappresentati dai piatti in degustazione, alla cui vendita provvederà direttamente. Le specifiche e le caratteristiche tecniche del servizio di organizzazione e gestione della manifestazione denominata “Sagra del Pesce – Termoli 2024” verranno individuate nel capitolato d’appalto che verrà inviato alle ditte prescelte nella successiva fase di procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. ii. Possono presentare istanza di partecipazione le imprese singole, raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi ed i Consorzi, con l’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. ii.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: ai sensi degli articoli 94-98 del D.Lgs. n. 36/2023, condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare.