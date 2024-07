Uomo d'impresa e di sport: addio ad Antonio D'Andrea

TERMOLI. Addio ad Antonio D’Andrea.

Scompare una figura importante nel campo dell’imprenditoria bassomolisana a soli 71 anni, dopo una lunga malattia. E’ stato anche uomo di sport, davvero una grave perdita, un faro sul lavoro e nella vita per tante persone.

Suo fratello, Pietro, anch’egli imprenditore sia nel mondo industriale che balneare, con le lacrime agli occhi e affranto dal dolore per aver visto e vissuto il calvario del fratello Antonio, ci racconta una sintesi della loro storia di giovani imprenditori bassomolisani: «Nel 1978 si decide di rientrare dopo circa 20 anni trascorsi a Torino-si inizia da artigiani sino a portare negli anni 80-90 e oltre una realtà occupazionale, di oltre 100 dipendenti e rappresentando per le piccole attività artigiane locali una emulazione di cui lui è stato sempre fiero per la crescita e sviluppo del suo Molise.

A Termoli era in atto da poco l’insediamento della Fiat e nella zona industriale iniziavano a insediarsi le prime aziende.

L’esperienza maturata al nord nell’industria metalmeccanica e la formazione acquisita nel settore potevano rappresentare una opportunità da cogliere. Da buoni artigiani si inizia in un garage. Pochi mesi dopo avevamo esigenze di spazio e attrezzature adeguate per i lavori che si proponevano alle aziende. Nei nuovi locali si inizia l’avventura servendo le ditte edili e iniziando una carpenteria di qualità. All’epoca non di facile reperimento locale.

Lo spazio non bastava e chiediamo un’area per costruire un opificio nella zona industriale. Erano trascorsi 5 anni e già si iniziavano i contatti con le industrie chimiche e la manutenzione in Fiat. L’esperienza è la professionalità negli anni 80-90 ci portarono ad un successo di lavoro ben oltre i confini molisani con punte di occupati di 100-120 oltre saldatori e manutentori esterni nei periodi di fermate dei vari stabilimenti. Antonio negli anni a venire si era specializzato in settori di eccellenza come servizi e certificazioni di lavoro servendo Eni ed Edison in settori di manutenzione e costruzione impianti oil & gas. Oltre al lavoro la passione per il calcio in quegli anni: ASD San Giacomo - Basso Molise: Campionato di Eccellenza Molisana dalla stagione sportiva 2003/2004 al 2007/2008 ASD San Giacomo-Basso Molise era il nome che aveva voluto per quella nuova società sportiva con l'ambizione di essere da riferimento per tutto il Basso Molise.

Quattro campionati consecutivi in Eccellenza sono stati un risultato storico per una realtà come San Giacomo.

Queste le stagioni dopo il 2000 nelle quali Antonio era il proprietario di fatto della società sportiva, negli anni dal 2000 al 2002 società di Calcio a 5 (EcodacSystem e poi DAMA) per i campionati di serie c locali con giocatori di Termoli e dintorni.

Nel 2002 fu sul punto di acquisire il Termoli calcio ma poi non fu raggiunto un accordo con chi doveva cederlo. Quindi il suo nome legato in diverse attività.

Uomo amato e ben voluto da tutti i suoi dipendenti lo ricordano cosi: “Antonio, la tua azienda ti ricorda come uomo forte e determinato, di grande umanità e generosità. Ci hai insegnato il valore dell'impegno e della responsabilità. I tuoi rimproveri erano lo stimolo a combattere i nostri difetti umani, prima che professionali. La tua porta era sempre aperta per una parola, un consiglio, una battuta e magari una soluzione a qualche nostra necessità. Ti salutiamo, la tua strada ha preso la direzione del Cielo, noi continueremo qui, anche in tua memoria. La Famiglia Dama E. S., con gli operatori, gli impiegati ed i collaboratori tutti, si raccoglie nel dolore della tua scomparsa, di padre, guida, amico. I tuoi ragazzi, la tua società”.

Alla sua famiglia amata visceralmente le sue figlie Amanda e Lara erano con lui un tutt’uno, siamo vicini come redazione al loro dolore a quello della moglie Osita, al fratello Pietro nostro carissimo amico e Maurizio, ma siamo vicini al dolore di tutta la sua famiglia.

I funerali si terranno domani, giovedì 18 luglio, alle 17.30 a San Giacomo degli Schiavoni nella chiesa Santissimo Rosario.