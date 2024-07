Diamanti e acqua profonda: Fabrizio Nestola nel programma di Alberto Angela "Noos"

TERMOLI. Il professor Fabrizio Nestola dell'Università di Padova sarà in onda in prima serata il prossimo giovedì 18 luglio su RAI 1 all'interno del programma di Alberto Angela, Noos, con un servizio di circa 6 minuti, realizzato tra il Dipartimento di Geoscienze e il nuovo Museo della Natura e dell'Uomo di Padova, e dedicato alla connessione tra i diamanti e l’acqua profonda nel mantello terrestre.

Viene definito il signore dei Diamanti. Scorre sangue molisano nelle vene del professor Fabrizio Nestola, anche se è nato a Torino.

Nonni di Frosolone e Busso e la famiglia, con genitori e la sorella, Katia, docente che vive a Termoli, già presidente dell’associazione Sorridere Sempre Onlus, uno dei soci fondatori dell'associazione teatrale "U Battellucce" e vocalist apprezzata (in città anche il padre), si trasferirono da Torino sino a qui.

Lui, Fabrizio, di qualche anno più grande, classe 1972, è Direttore del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova e docente di Mineralogia, dove è a capo di un laboratorio per l’indagine cristallografica in condizioni non ambientali di fasi mineralogiche di alta pressione.

Fabrizio Nestola, nel 2019, è stato premiato, in Germania davanti all'allora cancelliera Angela Merkel, grazie al suo lavoro sui diamanti, gemma che per lui ha un valore esclusivamente geologico e mineralogico. A febbraio di quest'anno, ha portato a casa un altro riconoscimento. È stato infatti nominato Geochemistry Fellow 2024. Il titolo viene assegnato congiuntamente dalla Geochemical Society e dalla European Association of Geochemistry agli scienziati che hanno offerto un contributo rilevante nel campo della geochimica.