Nuovi "rialzi" pedonali per mitigare la velocità delle auto in alcuni "punti sensibili"

TERMOLI. Non sono passati inosservati in vari punti della viabilità cittadina, i lavori di insediamenti dei dossi che serviranno a rallentare la circolazione in tratti nevralgici, dove si segnalavano velocità di crociera troppo elevate da parte degli automobilisti, o comunque di alcuni di loro.

«In questi giorni si stanno realizzando nuovi attraversamenti pedonali rialzati in diversi punti della città: via America intersezione via Canada, via America intersezione via Stati Uniti, via Asia intersezione via India, Difesa Grande in prossimità dell’ingresso centri sportivo, e soprattutto davanti al Palazzetto dello Sport, con un attraversamento richiesto da tempo da tanti cittadini.

Nei prossimi giorni si completerà la segnaletica orizzontale e verticale di tutte le nuove opere. Sono previsti altri 3 attraversamenti pedonali centrali, che verranno realizzati però a fine agosto, primi di settembre, per non creare problemi nel periodo più intenso della stagione.

L’Amministrazione attuale, nel solco di quella precedente, intende continuare ad operare a favore della sicurezza stradale», la spiegazione che ci ha fornito l'assessore ai Lavori pubblici Enrico Miele.

Galleria fotografica