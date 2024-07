Tributi evasi: nei primi sei mesi dell'anno accertate somme per 2 milioni di euro in città

TERMOLI. A consuntivo l’operatività garantita dall’ex assessore comunale alle Finanze, Giuseppe Mottola, che ora siede tra gli scranni del Consiglio comunale: nei primi sei mesi del 2024, secondo la documentazione trasmessa dal concessionario Ica-Creset, sono stati accertati oltre due milioni di euro di tributi evasi, in relazione a Imu, Tasi e Tari.

In particolare, dal primo gennaio al 30 giugno, sull'Imu si parla di cifre accertate per 1.364.129 euro, per Tasi da 77.577,62 euro e per Tari 662.222,18 euro. Cifre importanti, che seguono quanto fatto anche per tutto il precedente mandato, che permise di recuperare oltre 4 milioni di euro riferiti al periodo 2016-2020. Come aveva ribadito lo stesso Mottola (Fi), ora sostituito in Giunta dall’esponente leghista Michele Cocomazzi, numeri che testimoniano lo sforzo messo in atto per il recupero dell'evasione. Gli indirizzi che sono stati trasmessi da un’amministrazione all’altra, vedrebbero pigiare forti sull’acceleratore anche per il secondo semestre 2024.

Si tratta di risorse che poi si dovrà avere l’abilità di introitare nel concreto e non solo iscriverla come poste di bilancio attiva, affinché ne possano beneficiare i servizi a vantaggio della collettività.