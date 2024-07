Festa del primo volo: Ambiente Basso Molise promuove la biodiversità

TERMOLI. A vederli sembrano poca cosa, i Fratini, fragili uccellini a forte rischio estinzione, da tutelare perché fanno parte di un ecosistema che di loro non può fare a meno.

Per questo Ambiente Basso Molise si batte per la loro tutela, peraltro stabilita per legge, sollecitando le amministrazioni a tutelare l’esistenza dei Fratini che scelgono angoli di spiaggia precisi per nidificare.

Il Molise invece nel 2024 ha raggiunto picchi straordinari sia per i nidi che per i pulli involati.

Un altro record quello dei Fratini involati e ABM lo festeggia con un nuovo progetto “spiaggiAmica”.

che ha per oggetto la collaborazione tra Ambiente Basso Molise e il Lido Alcione di Termoli per la realizzazione di attività di innovazione e miglioramento della sostenibilità ambientale.

E’ molto difficile vedere e documentare “il primo volo” ed è altrettanto un evento eccezionale poiché il Fratino è un uccello particolarmente protetto e in pericolo nel territorio italiano, che ha visto dimezzare la popolazione negli ultimi dieci anni proprio per la sua abitudine di nidificare sulle spiagge nel periodo primaverile, quando le attività umane preparatorie dell’estate mettono a rischio la sua sicurezza.

Un animale sfortunato, il più sfortunato.

La minaccia più grande per la conservazione di questo raro uccello è rappresentata dalla distruzione dell’ambiente dunale e di spiaggia, operata dai mezzi di pulizia meccanica e dal continuo sfruttamento delle aree naturali costiere.

La sua presenza, in ogni caso, è un buon indice dello stato di salute dell’intero ecosistema costiero: ogni qualvolta c’è un nido di Fratino significa, che la spiaggia si conserva in buono stato.

Il Fratino è il più piccolo dei trampolieri e, questo piccolo amico è in realtà l’emblema dello stato di conservazione delle nostre spiagge e di un mare pulito.

Ambiente Basso Molise, sabato 20 luglio alle ore 18:30, in collaborazione con il lido Alcione di Termoli, festeggerà il “primo volo” di molti Fratini, con un buon spumante italiano ed in riva al mare in un lido, appunto l’Alcione, dove il Fratino nidifica e cresce con la cura e l’attenzione dei titolari del lido.

In Italia, ormai sono rimasti solo pochissime coppie di Fratino (circa 500-700) ed il Molise per le sue dune e la diligenza delle varie amministrazioni locali (soprattutto Termoli e Campomarino) ma anche e soprattutto per l’interesse dei Volontari ABM e della Capitaneria di Porto vedono la nostra regione in cima alla classifica nazionale sulla tutela del Fratino (Charadrius alexandrinus).

Tutti sono invitati alla “Festa del primo volo”, evento gratuito, che il 20 luglio si festeggerà presso il lido Alcione di Termoli.

Per info Luigi 339 751 7592 e/o Maria 351 503 5633 oppure inviare email a: ambientebm@gmail.com.