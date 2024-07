«Cambiare la spiaggia insieme a Fan»: virtuosa iniziativa di 3 ragazzi al Lido

CAMPOMARINO LIDO. Sono "Fan" dell'ambiente, quello da salvaguardare. Fan, perché sono le iniziali di 3 ragazzi virtuosi: Francesco, Andrea e Noemi, che come dovremmo fare tutti, si prodigano in prima persona e cercano di coinvolgere chiunque volesse dare una mano per restituire maggiore decoro alla spiaggia di Campomarino lido.

Come punto di ritrovo lo stabilimento balneare "Ritz", hanno lanciato la campagna trisettimanale "Cambiare la spiaggia insieme a Fan".

«Ciao, siamo i Fan (Francesco, Andrea e Noemi). Questo è un volantino per ripulire la spiaggia e aiutare l'ambiente. I giorni di lavoro sono: lunedì, mercoledì e venerdì, con orari che vanno dalle 18.15 alle 20.15 (18.30-20.30 il venerdì).