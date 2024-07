Risorse idriche e piano venatorio: al lavoro le commissioni in Regione

CAMPOBASSO. A pieno regime l'attività istituzionale a Palazzo D'Aimmo nelle commissioni consiliari permanenti.

La Terza Commissione permanente, presieduta da Roberto Di Baggio, nell’ambito dell’indagine conoscitiva affidatale dal Consiglio regionale sulle criticità del sistema idrico integrato, ha audito nella seduta di questa mattina i vertici dell’Egam, con il presidente Carmine Ruscetta, di Molise Acque, con il Presidente Stefano Sabatini e il direttore Salvatore Lenza, e della Grim con il presidente Massimo Saluppo.

La Commissione, così come prevede il comma 3 dell’art. 30 dello Statuto regionale, riferirà all’Aula sulle informazioni ricevute con apposita relazione, al fine di consentire al Consiglio regionale, ove lo dovesse ritenere opportuno, di assumere decisioni in merito alla problematica posta da più parti alla sua attenzione.

Presieduta da Armandino D’Egidio, si è riunita la Seconda Commissione permanente che nell’ambito dell’esame Piano Faunistico Venatorio, presentato dalla Giunta regionale, ha audito il direttore del Servizio regionale competente, Mario Cuculo. L’esame del Piano continuerà nella prossima seduta della Commissione. La proposta di legge sarà ora assegnata dal presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, alla Commissione consiliare che si occupa della materia che, dopo aver svolto l’istruttoria ed espresso il parere di competenza, la invierà all’esame definito dell’Aula.

Si sono riunite nel pomeriggio di ieri, in seduta congiunta le Commissioni permanenti Seconda e Terza.

A presiedere la seduta il presidente della Seconda Commissione, Armandino D’Egidio, più anziano di età dell’omologo della Terza.

I Commissari, nell’ambito dell’esame della proposta di legge regionale n.16 di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Salvatore e Facciolla, concernente, "Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 così come modificato dal Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12", hanno audito il Direttore del Servizio Infrastrutture e Lavori pubblici della Regione, Dina Verrecchia.

L’esame dell’iniziativa legislativa continuerà nelle prossime sedute dell’organo consiliare.