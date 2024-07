Uiltrasporti: "Sarà solo la prima azione di protesta se le nostre istanze non verranno ascoltate"

MOLISE. "Confermato per oggi lo sciopero nazionale di 4 ore, articolato a livello territoriale, del trasporto pubblico locale, dichiarato dalle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl autoferrotranvieri-internavigatori. Occorre garantire subito il rinnovo del contratto per assicurare alle lavoratrici e ai lavoratori del settore il giusto recupero salariale, ma anche più benessere lavorativo e maggiore sicurezza". A renderlo noto la Uiltrasporti.

"Serve un impegno concreto oltre che delle associazioni datoriali, anche del Governo e delle forze politiche per un rapido potenziamento del fondo nazionale trasporti - continua Uiltrasporti - Non è più rinviabile la necessità di rilanciare e potenziare il trasporto collettivo del nostro Paese per dare ai propri cittadini la reale possibilità di muoversi nella maniera più sostenibile, efficiente ed economica possibile. Rilanciare la mobilità pubblica e collettiva rappresenta l'unica risposta alle sfide del nostro tempo". "Il paese necessita di un cambio radicale di paradigma nelle scelte di mobilità a partire dalla valorizzazione delle persone che questa mobilità, con sacrificio e abnegazione, malgrado tutto, ancora garantiscono.

Pertanto - conclude la Uiltrasporti - quella di oggi sarà solo la prima azione di protesta se le nostre istanze non verranno ascoltate".

