Autobus roventi senza aria condizionata, "assicurare l'incolumità di tutti"

MOLISE. Anche in Molise gli autisti degli autobus regionali nella morsa del caldo, la calura estiva sta mettendo in serie difficoltà autisti e passeggeri.

"Mentre apprendiamo benevolmente che il Presidente Roberti con l’ordinanza numero uno del 16 luglio 2024 abbia preso provvedimenti per tutelare i lavoratori dei settori Edile, Agricolo e Florovivaistico dalle condizioni di elevato rischio dovuto ad ondate di calore anomale che interessano il territorio regionale. Ci corre l’obbligo tuttavia di affermare che le condizioni metereologiche avverse interessano anche altri settori e tanti altri lavoratori e lavoratrici.

Il settore del Trasporto Pubblico locale è uno di questi, il quale soffre della stessa problematica quando vengono utilizzati autobus sprovvisti di aria condizionata, questo accade nelle aziende molisane di SEAC (servizio urbano Campobasso) e ATM in particolare nelle linee che riguardano il territorio extraurbano di Isernia.

Viaggiare senza condizionatori in questi giorni è davvero impossibile per i passeggeri e anche per gli autisti che rischiano malori mettendo a rischio l’incolumità dei viaggiatori. Si puntualizza inoltre che la situazione è aggravata anche dal fatto che spesso gli autobus sono strapieni e che i viaggi si trasformano in veri incubi.

Si chiede dunque un impegno concreto al Presidente Roberti e di interessarsi anche dell’incolumità dei lavoratori del settore Trasporti e dei passeggeri che usufruiscono del servizio. L’invito va rivolto anche all’azienda ATM e a tutte le aziende che usano autobus senza aria condizionata. È necessario in un periodo di emergenza come questo assicurare l’incolumità di tutti". Così le sigle sindacali Filt-Cgil Fit-Cisl Ugl Autoferro Faisa Cisal.