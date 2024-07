Arrivano i decreti di nomina: con 4 componenti istituito lo staff del sindaco

TERMOLI. Dopo la nomina della Giunta e l'insediamento in Consiglio comunale, nell'amministrazione Balice viene anche istituito lo staff del sindaco, come nelle precedenti esperienze in via Sannitica.

Due new entry e due riconferme, nelle scelte compiute dal primo cittadino.

Tra le conferme, troviamo Giovanni Cannarsa e Mattia Torraco, a loro spetta soprattutto il compito della divulgazione e comunicazione.

Nuovi ingressi, entrambi al femminile, con Valentina Sparvieri e Martina Berardi, con decreti di nomina singoli da parte del sindaco, Nico Balice.