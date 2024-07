«A Termoli un B&B ogni 80 abitanti»

TERMOLI. Domani, venerdì sera, alla chiesa del Crocifisso, dalle 19, si rinnova l'appuntamento con l'incontro della Città invisibile, ma come lancio odierno per l'assemblea pubblica che mira ad accendere una "Luce per una comunità si-cura", dopo la tragedia di Pozzo Dolce del 29 novembre scorso, un interessante excursus sulla ricettività diffusa, anzi diffusissima a Termoli.

«Di chi è la casa?», si chiedono gli organizzatori che censiscono a Termoli un B&B ogni 80 abitanti.

«Termoli in questo periodo vede decine di migliaia di arrivi e presenze turistiche. Persone che arrivano e alloggiano facilmente in una delle centinaia di strutture ricettive in città, usufruendo di tutti i servizi disponibili.

Contemporaneamente, dall'altra parte, centinaia di abitanti, studenti, lavoratori e lavoratrici, famiglie, devono lasciare i loro appartamenti da maggio fino a settembre.

Dal nostro piccolo osservatorio dal basso abbiamo già incontrato diverse persone che in questi mesi sono finite in strada o in situazioni inadeguate e precarie, o hanno dovuto lasciare un lavoro a Termoli per trasferirsi in un paese a km di distanza, perché non hanno trovato un alloggio alternativo a quello da cui sono state sfrattate, o perché semplicemente cercano, cercano, e non trovano nulla. Sicuramente le situazioni di questo tipo sono molto più numerose di quelle che abbiamo intercettato finora noi e gli altri servizi sul territorio.

Fatevi un giro veloce su Subito.it e provate a cercare un appartamento in affitto tutto l'anno.

La situazione rende molto difficile anche allestire percorsi di inclusione e di uscita dalla condizione di marginalità. Anche quando abbiamo progetti finanziati, con tutte le garanzie di un affitto pagato per anni con fondi pubblici, è quasi impossibile trovare qualcuno che voglia affittarci casa.

Solo a Termoli, solo su una delle tante piattaforme online di affitti turistici, sono quasi 400 le case in affitto. Questo significa un B&B ogni 80 abitanti circa, un dato più alto di Napoli (1 ogni 90), dove il fenomeno della turistificazione ha sconvolto la geografia sociale della città portando allo svuotamento del centro storico. Significa (almeno) 400 case sottratte a chi abita in città per vivere, studiare, per lavorare. (Si tratta di una stima grossolana, è vero, ma qui prendiamo in considerazione solo una piattaforma tra le tante possibili, quindi il dato è sicuramente anche più alto).

Con questo non vogliamo colpevolizzare chi affitta per guadagnare un reddito extra, o semplicemente per vivere. Ma una riflessione seria va fatta, sul piano pubblico e politico, su come governare il fenomeno della turistificazione, su come conciliare le esigenze degli e delle abitanti con quelle di chi vuole lavorare nell'accoglienza turistica.

Dobbiamo fare un ragionamento, insieme. Ancor prima di rivendicazioni sul piano politico serve una presa di coscienza sull'impatto che hanno scelte individuali di profitto sulle fasce di popolazione non proprietarie più vulnerabili.

Non sarebbe giusto nella regolamentazione e pianificazione dello sviluppo e del turismo prendere in considerazione anche le esigenze basilari di chi vuole semplicemente vivere a Termoli?

Così non possiamo andare avanti.

Anche di questo parleremo domani sera nell'assemblea "Una luce per..." che si terrà alle 19.30 nel piazzale della chiesa del Crocifisso per dialogare con la comunità del quartiere e della parrocchia».