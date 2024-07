Nella piazzetta della Madonna di Medjugorje in preghiera per la bimba investita

PETACCIATO. È stato raccolto da decine di persone in presenza, ma tante sono state anche quelle social, per la diretta che Gianna Di Lena ha dedicato al rosario recitato ieri sera, per tre quarti d’ora, presso la piazzetta della Madonnina di Medjugorje, a Petacciato, per pregare affinché si salvaguardi la vita della bimba investita a Montefalcone nel Sannio, incidente avvenuto nella mattinata di lunedì scorso.

«La nostra preghiera salga dritta in cielo e Dio non potrà fare a meno di esaudire le nostre suppliche», le parole dell’organizzatrice, che bene conosce la piccola e la sua famiglia.

La bimba si trova ricoverata in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Pescara.

