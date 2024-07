L'alba di un percorso: l'olivo Fausto al centro di un progetto di ricerca

GUARDIALFIERA. «Oggi è il grande giorno!» Non usa mezzi termini Nicola Malorni, per rappresentare l'evoluzione del progetto legato all'identità del territorio e del paesaggio olivicolo nel basso Molise.

«Sono da Fausto - L’Olivo fortunato per una intervisione con lui sul protocollo Mbsr, che da questo pomeriggio dovrà gestire per la prima volta da solo.

Circa 30 beneficiari del Progetto Tocc 2954 finanziato dal Ministero della Cultura si stanno preparando per i campioni salivari che saranno indirizzati all’Istituto Neuromed per le analisi del cortisolo prima, durante e dopo il trattamento con la Mindfulness, l’immaginazione attiva e … l’olivicoltura sociale ovviamente. È l’alba di un percorso che immagino dove potrà portarci. Credo lontano, non so ancora quanto, ma credo che Fausto abbia visto lungo. Noi e Kairos Cooperativa Sociale Termoli vi terremo aggiornati».

